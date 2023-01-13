Никто не требует остановить войну: эксперт назвал три решающих события января

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак среди решающих событий января 2023 года назвал отсутствие сетования украинцев на трудности, вызванные отключениями электроэнергии из-за террористических ударов Российской Федерации.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Никто не сломался в Украине, нет такого, что "Зеленский, останови войну, нечем заряжать смартфоны, загружать в ТикТок, мы не можем без электроэнергии". Радуюсь, что этого нет. Мы прошли экватор зимы, и скоро будет весна, теплый сезон”, — отметил эксперт.

Вторым важным событием он назвал готовность Германии вслед за США передать для защиты неба над Украиной еще одну систему ПРО Patriot.

Также читайте Среди защитников украинцы больше всего доверяют ВСУ и СБУ — опрос

Третий важный момент – это то, что Украина получила первую бронетехнику, пусть и не супертяжелую, но достаточно мощную, чтобы противостоять российской агрессии.

“Это образцы, которые были созданы во время холодной войны для противодействия Советскому Союзу и той технике, которая была тогда на вооружении. И сейчас она будет противодействовать той технике, которая осталась в Российской Федерации со времен СССР. То есть мы максимально уравниваем, что бы там тот алкоголик из Москвы Медведев не кричал, что это ржавчина, которую они разметелят. Там много хороших апгрейдов”, — подчеркнул эксперт.

ТСН.ua ранее рассказал, Напомним, с начала полномасштабной войны страны Запада предоставили Киеву военную помощь на миллиарды долларов США.ранее рассказал, какое оружие Вооруженные силы Украины получили.

Читайте также: