Никто не требует остановить войну: эксперт назвал три решающих события января

В условиях энергетического террора РФ украинцы проявляют несокрушимость, а страны Запада предоставляют долгожданное оружие.
Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак среди решающих событий января 2023 года назвал отсутствие сетования украинцев на трудности, вызванные отключениями электроэнергии из-за террористических ударов Российской Федерации.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
"Никто не сломался в Украине, нет такого, что "Зеленский, останови войну, нечем заряжать смартфоны, загружать в ТикТок, мы не можем без электроэнергии". Радуюсь, что этого нет. Мы прошли экватор зимы, и скоро будет весна, теплый сезон”, — отметил эксперт.
Вторым важным событием он назвал готовность Германии вслед за США передать для защиты неба над Украиной еще одну систему ПРО Patriot.
Третий важный момент – это то, что Украина получила первую бронетехнику, пусть и не супертяжелую, но достаточно мощную, чтобы противостоять российской агрессии.
“Это образцы, которые были созданы во время холодной войны для противодействия Советскому Союзу и той технике, которая была тогда на вооружении. И сейчас она будет противодействовать той технике, которая осталась в Российской Федерации со времен СССР. То есть мы максимально уравниваем, что бы там тот алкоголик из Москвы Медведев не кричал, что это ржавчина, которую они разметелят. Там много хороших апгрейдов”, — подчеркнул эксперт.
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