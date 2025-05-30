Война в Украине / © ТСН.ua

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Распространенная российскими пропагандистами информация о начале наступления оккупационной армии РФ на Харьков не соответствует действительности.

Об этом сообщил в пятницу, 30 мая, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, назвав ложью утверждения так называемых российских «военкоров».

По его словам, на севере Харьковщины россияне осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами.

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«Основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении», — добавил он.

Напомним, ранее руководитель штаба 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» Андрей Помагайбус сообщил, что российская армия накапливает личный состав у границы с Харьковской областью. Оккупанты могут готовиться к активным штурмовым действиям.