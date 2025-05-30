Війна в Україні / © ТСН.ua

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Поширена російськими пропагандистами інформація про початок наступу окупаційної армії РФ на Харків не відповідає дійсності.

Про це повідомив у п’ятницю, 30 травня, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, назвавши брехнею твердження так званих російських «воєнкорів».

За його словами, на півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами.

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«Основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку», — додав він.

Нагадаємо, раніше керівник штабу 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» Андрій Помагайбус повідомив, що російська армія накопичує особовий склад біля кордону з Харківською областю. Окупанти можуть готуватися до активних штурмових дій.