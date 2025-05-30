ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
341
Час на прочитання
1 хв

Новий наступ росіян: чи є загроза для Харкова — ЦПД

Основні зусилля ворога на Харківщині сконцентровані на Куп’янському напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Поширена російськими пропагандистами інформація про початок наступу окупаційної армії РФ на Харків не відповідає дійсності.

Про це повідомив у п’ятницю, 30 травня, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, назвавши брехнею твердження так званих російських «воєнкорів».

За його словами, на півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами.

«Основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку», — додав він.

Нагадаємо, раніше керівник штабу 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» Андрій Помагайбус повідомив, що російська армія накопичує особовий склад біля кордону з Харківською областю. Окупанти можуть готуватися до активних штурмових дій.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie