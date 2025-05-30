Британія хотіла створити крижану фортецю, щоб протистояти Путіну

Шпіцберген / © Associated Press

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Велика Британія мало не придбала ділянку норвезької землі в Арктиці, щоб створити там військову базу. Метою цієї угоди було зміцнення британської потуги у регіоні та протистояння Путіну, який тоді, 2016 року, уже анексував Крим та вів гібридну війну в Україні.

Про це повідомляє видання The Sun.

Британський політик Тобіас Елвуд розповів, що закликав свого колишнього начальника Бориса Джонсона, який тоді був міністром закордонних справ, подати заявку на придбання землі на архіпелазі Шпіцберген, щоб покращити вплив на безпеку в регіоні.

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Невелика норвезька ділянка землі розташована через фьорд від міста Лонг'їр на Шпіцбергені. Його виставила на продаж норвезька родина Хорн за 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Шпіцберген — це група островів, і вони мають досить стратегічне значення. Безумовно, було б корисно мати там ресурси для моніторингу трафіку», - сказав Елвуд.

Він додав, що також планувалося запустити супутники для відстеження загрози з боку Путіна в цьому регіоні.

«З різних причин для нас було логічно створити там базу, і, на жаль, цього так і не сталося. Норвегія — близький союзник, у цьому немає сумнівів, але це була чудова можливість, яку, на жаль, ми втратили», - сказав британський політик.

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Нинішній уряд Британії вважає, що будь-яка територія, придбана там зараз, не надасть стратегічної переваги через Шпіцбергенський договір, який обмежує військове використання цієї землі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що його країна повинна купити Гренландію з міркувань "міжнародної безпеки", згадавши про загрози з боку Росії та Китаю.