Британия хотела создать ледяную крепость, чтобы противостоять Путину

Шпицберген / © Associated Press

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Великобритания чуть не приобрела участок норвежской земли в Арктике, чтобы создать там военную базу. Целью этого соглашения было укрепление британской мощи в регионе и противостояние Путину, который тогда, в 2016 году, уже аннексировал Крым и вел гибридную войну в Украине.

Об этом сообщает издание The Sun

Британский политик Тобиас Элвуд рассказал, что призвал своего бывшего начальника Бориса Джонсона, который тогда был министром иностранных дел, подать заявку на приобретение земли на архипелаге Шпицберген, чтобы улучшить влияние на безопасность в регионе.

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Небольшой норвежский участок земли расположен через фьорд от города Лонгъир на Шпицбергене. Его выставила на продажу норвежская семья Хорн за 250 миллионов фунтов стерлингов.

«Шпицберген — это группа островов, и они имеют достаточно стратегическое значение. Безусловно, было бы полезно иметь там ресурсы для мониторинга трафика», — сказал Элвуд.

Он добавил, что также планировалось запустить спутники для отслеживания угрозы со стороны Путина в этом регионе.

«По разным причинам для нас было логично создать там базу, и, к сожалению, этого так и не произошло. Норвегия — близкий союзник, в этом нет сомнений, но это была отличная возможность, которую, к сожалению, мы потеряли», — сказал британский политик.

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Нынешнее правительство Британии считает, что любая территория, приобретенная там сейчас, не предоставит стратегического преимущества из-за Шпицбергенского договора, который ограничивает военное использование этой земли.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его страна должна купить Гренландию из соображений «международной безопасности», упомянув об угрозах со стороны России и Китая.