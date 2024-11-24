Обстрел Черниговщины: есть сообщения о ранениях и разрушениях

Предварительно, враг ударил по Черниговщине ракетами.
Враг нанес, по предварительной информации, ракетный удар по Черниговской области. Уже известно, что в результате атаки ранен 28-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"В Корюковском районе два взрыва. Повреждены хозяйственные здания. К сожалению, ранен 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц. В Черниговском районе, община близ Чернигова", — написал Чаус.
Он сообщил и о поврежденных домах. Пока информацию о последствиях удара уточняют.
На днях россияне сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине. В результате атаки пострадал мирный местный житель.
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