Обстріл Чернігівщини: є повідомлення про поранення і руйнування

Ворог завдав, за попередньою інформацією, ракетного удару по Чернігівській області. Вже відомо, що внаслідок атаки поранено 28-річного чоловіка.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень. У Чернігівському районі, громада поблизу Чернігова", - написав Чаус.

Він повідомив і про пошкоджені будинки. Наразі інформацію про наслідки удару уточнюють.

Днями росіяни скинули вибухівку на житловий будинок на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждав мирний місцевий житель.

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