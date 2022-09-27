Обстрел Харькова: некоторые поезда отправились из города с задержкой (график)

Задержки связаны с временным отсутствием напряжения в контактной сети станции "Харьков-Пассажирский".
Несколько поездов отправились из Харькова с задержкой в связи с вечерними обстрелами города.
Об этом сообщает "Укрзалізниця" в Telegram.
По данным УЗ, поезд №163 "Харьков-Киев" отправился с задержкой на 27 минут.
В то же время, поезд №7 "Харьков-Одесса" отправляется с задержкой на 10 минут.
Такие задержки связаны с временным отсутствием напряжения в контактной сети станции "Харьков-Пассажирский".
Напомним, 27 сентября Россия четырьмя ракетами ударила по Харькову. По предварительным данным, никто не пострадал. В то же время, стало известно о повреждении инфраструктурного объекта. В нескольких районах города пропал свет.
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