Обстрел Харьковщины: полиция сообщила о последствиях (фото)

Российская оккупационная армия во вторник, 13 февраля, обстреляла центральную часть Волчанска Харьковской области. Погибла одна женщина, еще одна получила ранения.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

"Утром враг обстрелял местный рынок в Волчанске Чугуевского района. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и доставили 50-летнюю раненую в лечебное учреждение. Женщину срочно прооперировали", — заявили полицейские.

Обстрел Харьковщины Фото: Министерство внутренних дел Украины

Правоохранители зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства.

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Ранее от руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова стало известно, что около 11 утра 13 февраля российские войска произвели артиллерийский обстрел центральной части Волчанская. В результате атаки погибла 61-летняя женщина.

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Минно-взрывная травма оказалась несовместимой с жизнью. По словам Синегубова, в момент обстрела люди находились на местном рынке.

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