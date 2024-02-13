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Россияне обстреляли рынок в Волчанске: погибла женщина

Россияне обстреляли рынок в Волчанске: погибла женщина

Фото: Associated Press

Под обстрел оккупантов попала центральная часть города.

Российская оккупационная армия во вторник, 13 февраля, обстреляла центральную часть Волчанска Харьковской области. Погибла одна женщина.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 11 утра российские войска совершили артиллерийские обстрелы центральной части Волчанская", — говорится в сообщении.

В результате атаки погибла 61-летняя женщина. Минно-взрывная травма оказалась несовместимой с жизнью. Кроме того, 50-летняя жительница города получила ранения. По словам Синегубова, в момент обстрела люди находились на местном рынке.

Как сообщалось, утром 13 февраля россияне обстреляли предприятие в Харьковской области. В результате атаки погибли двое мужчин. Кроме того, двое травмированных.

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