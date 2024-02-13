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Росіяни обстріляли ринок у Вовчанську: загинула жінка

Росіяни обстріляли ринок у Вовчанську: загинула жінка

Фото: Associated Press

Під обстріл окупантів потрапила центральна частина міста.

Російська окупаційна армія у вівторок, 13 лютого, обстріляла центральну частина Вовчанська Харківської області. Загинула одна жінка.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки загинула 61-річна жінка. Мінно-вибухова травма виявилася несумісна із життям. Крім того, 50-річна мешканка міста отримала поранення. За словами Синєгубова, у момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку.

Як повідомлялося, зранку 13 лютого росіяни обстріляли підприємство на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Крім того, двоє травмованих.

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