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Росіяни обстріляли підприємство на Харківщині: є жертви

Росіяни обстріляли підприємство на Харківщині: є жертви

Рятувальники. / Фото: Associated Press

Дві людини отримали поранення.

У вівторок, 13 лютого, російські війська обстріляли підприємство у Куп'янському районі на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Двоє травмованих.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог здійснив артобстріл с. Курилівка Куп'янського району, влучання на територію фермерського господарства", - повідомив очільник області.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства загинули двоє цивільних чоловіків. Крім того, один цивільний 36-річний чоловік та жінка отримали вибухові травми. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

Як повідомлялося, напередодні ворог обстріляв Харківщину ракетами С-300. Російські загарбники завдали ракетного удару по населеному пункту Люботин.

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