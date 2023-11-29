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Оккупанты ударили по Херсону – в городе перебои с электричеством

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
182
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты ударили по Херсону – в городе перебои с электричеством

Херсон / Фото: Associated Press

Оккупанты обстреляли Херсон с левобережья.

Оккупационная армия России днем 29 ноября обстреляла Херсон. В результате атаки в некоторых районах города перебои с электричеством. Также есть информация о поврежденных домах.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"После 14:00 армия РФ с временно оккупированного левобережья ударила по Херсону. Взрывы раздавались в разных частях города. Есть информация о поврежденных домах. После обстрела в некоторых районах возникли перебои с электричеством", — говорится в сообщении.

Напомним, Игнат раскрыл тактику российских атак зимой.

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Дата публикации
Просмотры
182
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