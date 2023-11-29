Оккупанты ударили по Херсону – в городе перебои с электричеством

Оккупационная армия России днем 29 ноября обстреляла Херсон. В результате атаки в некоторых районах города перебои с электричеством. Также есть информация о поврежденных домах.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"После 14:00 армия РФ с временно оккупированного левобережья ударила по Херсону. Взрывы раздавались в разных частях города. Есть информация о поврежденных домах. После обстрела в некоторых районах возникли перебои с электричеством", — говорится в сообщении.

Напомним, Игнат раскрыл тактику российских атак зимой.

Читайте также: