Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты утром обстреляли Николаев: есть пострадавшие

Дата публикации
Просмотры
770
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты утром обстреляли Николаев: есть пострадавшие

Фото: Николаевский областной совет

Россияне в очередной раз атаковали Николаев.

Утром 29 мая российские захватчики снова обстреляли жилой квартал Николаева.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", — отметил он.

Напомним, ВСУ проводят контрнаступательные действия на юге. Россиянам приходится отступать с большими потерями и занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

Читайте также:

Уничтоженную российскую технику предлагают свезти на границу с РФ, построить из нее стену и заминировать 

Уничтоженную российскую технику предлагают свезти на границу с РФ, построить из нее стену и заминировать 
Следующая публикация