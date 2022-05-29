Оккупанты утром обстреляли Николаев: есть пострадавшие

Россияне в очередной раз атаковали Николаев.

Утром 29 мая российские захватчики снова обстреляли жилой квартал Николаева.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", — отметил он.

Напомним, ВСУ проводят контрнаступательные действия на юге. Россиянам приходится отступать с большими потерями и занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

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