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Окупанти ​​зранку обстріляли Миколаїв: є постраждалі

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Окупанти ​​зранку обстріляли Миколаїв: є постраждалі

Фото: Миколаївська обласна рада

Росіяни вчергове атакували Миколаїв.

Зранку 29 травня російські загарбники знову обстріляли житловий квартал Миколаєва.  

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі", - зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ проводять контрнаступальні дії на півдні. Росіянам доводиться відступати зі значними втратами та займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

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