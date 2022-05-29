Окупанти ​​зранку обстріляли Миколаїв: є постраждалі

Росіяни вчергове атакували Миколаїв.
Зранку 29 травня російські загарбники знову обстріляли житловий квартал Миколаєва.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі", - зазначив він.
Нагадаємо, ЗСУ проводять контрнаступальні дії на півдні. Росіянам доводиться відступати зі значними втратами та займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.
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