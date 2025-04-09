Операция ВСУ в Белгородской области: Зеленский объяснил цель

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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По состоянию на сегодняшний день более 67 тысяч военных РФ находятся на Курском направлении. Они заканчивали это движение для наступления на Сумское направление.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

По его словам, для того чтобы изменить планы врага и не допустить вторжения, ВСУ отважились на операцию в Белгородской области.

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«Нужно было немного изменить их (россиян — Ред.) планы. Соответственно, были шаги в Курской области, где она граничит с Белгородским направлением. Соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло и не дало сформировать россиянам наступательный кулак в том виде, на который они рассчитывали», — говорит глава государства.

Президент отметил, что на Белгородском направлении «происходит много атак».

«Больше всего атак, в среднем, именно на том направлении. Утром у меня была встреча с Сырским, Гнатовым, Драпатым. Они мне подробно докладывали, что у нас происходит, где есть проблемы, где есть успехи», — отметил он.

По его мнению, шаги Украины по Белгородскому направлению верны, чтобы заставить россиян не сделать один «кулак» ни на Харьковском, ни на Сумском направлении.

«Сегодня это происходит. Попыток там очень много, ежедневных. Они несут потери. Наибольшие успехи российской армии были в ноябре прошлого года, самое быстрое продвижение. После этого потери очень сильно растут, продвижение начало снижаться. Мы считаем, что это момент, когда все заработало в полном объеме. И Курск, и все заработало лучше с нашей стороны. При всех существующих сложностях», — говорит Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении

По словам президента, на Покровском направлении пока нельзя сказать, что там полностью стабилизированная ситуация.

«Но продвижения на Покровском нет. Можно сказать, что стабилизирован, но там сложно. Где-то они еще пробуют, идут упорные бои в Шевченково», — сказал он.

Какие дальнейшие планы в РФ

По мнению Зеленского, что касается фронта, то здесь планы Кремля неизменны — это Сумское, Харьковское, Запорожское направления, восток Украины, выход на границы Донецкой и Луганской областей.

«Это и был их замысел с самого начала войны. Они очень стараются это сделать. Мы не видим там сегодня у них достаточных сил, на Востоке и в Запорожском направлении. На Харьковском и Сумском будут попытки», — предупредил он.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал необходимые шаги по завершению войны.