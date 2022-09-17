Осенью война затихнет: военный эксперт объяснил причины

Осенью и зимой война немного утихнет. В эти времена года очень сложно проводить какие-либо наступательные действия или прорывы фронта.

Осенью зайдут дожди, а при таких условиях тяжелая техника, в частности, может двигаться по большим дорогам. На грунтовой дороге она сразу вязнет.



Об этом заявил военный эксперт Петр Черник.

"Оперативное окно к месту времени закроется, потому что зайдут дожди, поднимется уровень воды в восточных реках. Если сейчас условно тот же Оскол можно перейти вброд, то через месяц нужно будет делать понтону переправу. А это серьезная артиллерийская мишень. Считаю, что эта фаза войны затихнет — все перейдет в контрбатарейные артиллерийские дуэли, именно это объясняет, почему в предпоследнем пакете, который будет от американцев, есть огромное количество контрбатерейных радаров. Будет перегруппировка войск — и наша, и противника., которая должна усилить российский империализм", — сказал он.

Ранее стало известно, что активная фаза боевых действий будет продолжаться до середины 2023 года.

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