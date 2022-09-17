Восени війна затихне: військовий експерт пояснив причини

Восени та взимку війна трохи затихне. У ці пори року дуже складно проводити будь-які наступальні дії чи прориви фронту.



Восени зайдуть дощі, а за таких умов важка техніка, зокрема, може рухатись лише великими дорогами. На ґрунтовій дорозі вона одразу в'язне.



Про це заявив військовий експерт Петро Черник.

"Оперативне вікно до місця часу закриється, бо зайдуть дощі, підніметься рівень води у східних річках. Якщо зараз умовно той самий Оскол можна перейти вбрід, то за місяць треба буде робити понтону переправу. А це серйозна артилерійська мішень. Вважаю, що ця фаза війни затихне - все перейде в контрбатарейні артилерійські дуелі. Саме це пояснює, чому у передостанньому пакеті, який буде від американців, є величезна кількість контрбатерейних радарів. Буде перегрупування військ - і наше, і противника. Як тільки висохне ґрунт - наступна фаза російсько-української війни, яка мусить умогилити російський імперіалізм", - сказав він.

Раніше стало відомо, що активна фаза бойових дій триватиме і до середини 2023 року.

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