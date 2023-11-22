Плацдарм на левом берегу Днепра: в ISW сообщили о новых успехах ВСУ (карта)

Украинские военные продолжают операции на левом берегу Херсонской области и продвинулись вперед за 21 ноября.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские силы атаковали с Кринок (30 км северо-восточнее Херсонской области и 2 км от реки Днепр) и вошли в лесную зону вблизи населенного пункта.

Между тем российские источники утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках, а также возле Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах восточнее Антоновского моста.

По данным Министерства обороны страны-агрессорки, на Херсонском направлении действуют подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ) РФ.

Какая ситуация на левом берегу Херсонщины. ФОТО: ISW

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский спрогнозировал, как дальше будут разворачиваться события на левобережье Херсонщины.

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