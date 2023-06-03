По просьбе НАТО: Турция направит спецотряд в Косово

Военные прибудут в базу Султана Мурата в Косово в период с 4 по 5 июня.

На фоне обострения ситуации в Косово Турция направит туда отряд спецназовцев по просьбе НАТО.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

Отмечается, что турецкие военные прибудут в базу Султана Мурата в Косово в период с 4 по 5 июня.

"После событий, произошедших в Косово, по запросу командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Kırklareli), ранее выделенный Силам НАТО для Косово (KFOR)", – говорится в сообщении.

Между тем, в субботу, 3 июня, в Турции состоится инаугурация вновь избранного президента Реджепа Таипа Эрдогана. Церемонию посетят гости из 78 стран.

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