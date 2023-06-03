Российское государство "устало навсегда" – Зеленский

Многим украинцам сейчас непросто, но российское общество теперь "будет уставшим навсегда".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ, обнародованном Офисом президента Украины в субботу, 3 июня.

"Я думаю людям очень непросто. Но по сравнению с чем? Я думаю, отдыхать под российским флагом люди не смогли бы. И потому люди готовы бороться просто ради того, чтобы сохранить Украину", — сказал он.

Зеленский отметил, что "так, как устали россияне, не устал никто".

"Мне кажется, что они устали морально. Я думаю, что они в шоке. Они в шоке, что они не способны все-таки захватить Украину. Они не смогли сломить людей. И это страшная усталость, абсолютно справедливая историческая для них. То есть они никогда уже не будут бодрым государством. Они будут уставшими... Мы их морально разбили", — заявил он.

"А если какой-то политический деятель говорит, что моя страна устала от этой войны... Ну, мы же в Украине не устали защищать мир", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинцы понимают, что если России удастся захватить Украину, это будет самый сложный вызов и шаг к мировой войне. "Потому что если будет еще какая-то на другом континенте подобная агрессия, и дадут победить другому государству, то это начнется, как любая эпидемия по всему миру", — сказал он.

Потому, по словам Зеленского, украинцы не могут себе позволить усталости, несмотря на 500 дней войны. "Только иногда физически нужно отдыхать", — подытожил он.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, сколько оккупантов воюют в Украине. Руководитель ГУР подчеркнул: "Все, что россияне могли задействовать, уже задействовано".