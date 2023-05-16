Пророссийски настроенное население быстро уедет из Крыма в РФ: Буданов объяснил причину

Большая часть радикально пророссийски настроенного населения с первым заходом украинских подразделений в Крым в любом формате – формате наступления и т.д. – первая же выедет через паромную переправу на материковую часть Российской Федерации. Никто здесь не останется.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью youtube-канала "Разные люди".

Отвечая на вопрос о том, что Крымский мост на то время может не функционировать, Буданов подчеркнул, что "Крымский мост не нужен".

"Я думаю, что Крымский мост не нужен. Они покинут эту территорию, там не самоубийцы, поверьте мне. Те, кто кричали "Россия, приди" — видно по освобожденным территориям. Где они? В России. Здесь не будет исключения ", — подытожил глава ГУР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ рассказал, что россияне принесли в Крым разрушение и упадок. Также он отметил, что не боится нового референдума по поводу будущего полуострова, поскольку, согласно законам Украины, участие в нем принимают все граждане нашего государства, независимо от региона.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на вопрос, что будет с автономией Крыма после войны. По его словам, после деоккупации Крыма у него, скорее всего, отберут автономный статус.

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