Почему РФ снова начала бить "Кинжалами" по Староконстантинову: эксперт объяснил

Россия возобновила интенсивные атаки на авиабазу в Староконстантинове на Хмельнитчине, используя гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Эксперт по авиации Константин Криволап объяснил причины и тактику этих ударов.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев24".

Мы же ожидали, что получим разрешение на использование Storm Shadow/SCALP. А в Староконстантинове традиционно стоят Су-24, именно из которых выполняются запуски этих ракет. Я так думаю, что россияне очень боятся этих ракет, очень боятся получения нами такого разрешения. И потому они в очередной раз работают по Староконстантинову. Это очень с одной стороны старая, а с другой стороны модернизированная авиабаза", — отметил Криволап.

По его словам, на этой авиабазе постоянно идут строительные роботы. И именно там есть разные защитные сооружения, в том числе бетонные.

"То есть это достаточно защищенная база, достаточно серьезная, одна из самых мощных в Украине. Конечно, россияне своими "кинджальчиками" пытаются ее поразить. Они по ней бьют-бьют, но наши ребята выполняют те мероприятия, которые позволяют этой базе быть в боевом состоянии", — сказал эксперт.

Криволап говорит, что поразить базу является непростой задачей для оккупантов, даже при том, что в Староконстантинове не стоит Patriot и по этим причинам россияне бьют именно баллистикой.

"Они уже и комбинировали атаки - пытались и "шахедами" заходить, и Х-101 - ракетами крылатыми добивать, потом "Кинжалами". Они куда-то попадают, какие-то разрушения есть. Но невозможно авиационную базу серьезную, большую, уничтожить ни дронами, ни простым количеством ракет. Это достаточно серьезная, мощная, большая по территории база. Просто так ее поразить невозможно 1-5 ракетами. Видимо у них есть какая-то информация, где что находится, по чему бить. Разведка работает с их стороны. Но и с нашей стороны видимо наша контрразведка работает", - прокомментировал он.

По наблюдениям Криволапа, россияне сейчас снова сменили тактику ударов по авиабазе.

"Раньше россияне использовали другие пусковые рубежи. Но сейчас они перешли к новой тактике. Они запускают из Саваслейки. Потому что это основной аэродром, база МИГ-31К. После нашей последней меры туда "в гости" у них количество этих самолетов значительно уменьшилось — судя по тому, что более трех "Кинжалов" не запускают уже, то у них осталось три МИГ-31К", — считает он.

При этом Криволап подчеркнул, что ракета летит 8-10 мин, не больше, и за это время нашим дежурным на базе нужно успеть предпринять ряд мер защиты.

"Я думаю, что это по всем базам такое проходит. В Старокстантинове нужно либо поднять самолеты, либо их спрятать в укрытие, либо перекатить", — объяснил он.

Напомним, в четверг утром, 26 сентября, в Староконстантинове в Хмельницкой области произошли сильные взрывы. Сообщается об ударах аэробалистическими ракетами "Кинжалами".

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