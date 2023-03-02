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Почему Украина не может сбивать ракеты С-300: военный эксперт Игаль Левин объяснил

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Почему Украина не может сбивать ракеты С-300: военный эксперт Игаль Левин объяснил

Фото: Associated Press

Даже топовые противоракетные системы не могут полностью поражать баллистические цели.

Россияне нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Запорожье. По имеющейся информации, там, скорее всего, был применен С-300. Почему их невозможно сбить?

На этот вопрос в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" Завтрака с "1+1" и ТСН.ua ответил офицер Армии обороны Израиля, инструктор ОО "Украинская оборона" Игаль Левин.

С-300 — это зенитно-ракетная система среднего радиуса действия советского производства, нейробаллистическая цель, которую может сбивать только система ПРО. А систем ПРО в Украине пока нет. Вскоре будут Patriot, заканчивающие подготовку в США. -T. Но как бы эффективны ни были эти системы, они не смогут полностью перекрыть всю Украину. Даже топовые противоракетные системы не могут полностью поражать баллистические цели", — пояснил военный эксперт.

Напомним, оккупанты ночью 2 марта ракетным ударом с С-300 уничтожили пятиэтажку в Запорожье.

Число погибших в результате ракетной атаки возросло до четырех. Пять человек, среди которых один ребенок, считают пропавшими.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с места ракетного удара России по Запорожью.

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Дата публикации
Просмотры
292
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