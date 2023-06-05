Подоляк объяснил, сколько еще может продолжаться война в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что война в Украине – это не вопрос прогнозов. Это не маленький конфликт, где четко понятно, где на маленьком клочке идет война. Это принципиальная мировоззренческая война, в которой мобилизованные ресурсы всей России, она сконцентрировала все, что она может сконцентрировать, потому что это ее ставка – "пан или пропал".

Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу "Труха".

"Наши партнеры немного отстают от понимания, на каком этапе войны мы находимся, есть определенная пауза между тем, когда нужно дать и когда мы получим, и в количественном измерении из-за очень сильной бюрократии и не готовности принимать личные решения, которые переносятся в коллегиальные решения – что увеличивает время… Эти две болезни мешают нам принимать достаточно быстро решение и получать то, что необходимо, но по времени мы не можем сказать точно когда, это может быть очень быстро, может быть медленно, но то, что Украина с большим интересом будет наблюдать за войной на территории России, это уже абсолютная истина. Россия будет испытывать всю ту боль, которую испытывала Украина. И они будут сполна платить за эту войну не только репарациями, но они почувствуют все, что испытывали наши дети под ракетными обстрелами Украины", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП также подчеркнул, что украинская сторона вместе с партнерами также сконцентрировала все ресурсы – это огромная масштабируемая война, где принимают участие непосредственно практическое украинское и российское общество. Большое количество людей непосредственно участвует в боевых действиях и столкновениях – это десятки сотни тысяч человек.

При такой огромной войне нельзя сказать, что завтра война закончится или послезавтра.

"Когда мы разговаривали год назад, и если бы на тот момент у нас было все оружие в том количестве, которое есть сегодня, с учетом абсолютной неготовности России к определенным оборонным действиям тогда, к примеру, освобождения Харьковской области, то ситуация была бы вообще иная. Мы математически получаем необходимые нам ресурсы для такого объема боевых действий намного медленнее, чем могли бы получать. Это парадокс, потому что наши партнеры понимают, что эта война очень велика и мы должны получить все инструменты. Еще летом 2022 года об истребителях F-16 вообще не шла речь", — объяснил он.

По мнению Подоляка, Украина получит все необходимые инструменты войны, весь объем ресурса. Вопрос лишь в том, что это делается не так быстро и не в том смысле, как его сегодня понимает Украина.

Напомним, Михаил Подоляк на примере Шебекино объяснил, что ждет Россию.

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