Польша готова предоставить Украине Миг-29: Моравецкий озвучил условие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова предоставить Украине истребители Миг-29.

"Сегодня мы можем говорить о передаче наших Миг-29 в рамках более широкой коалиции, и мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это", — сказал Моравецкий на Мюнхенской конференции безопасности.

Об этом сообщает RMF.

По словам главы правительства Польши, сейчас обсуждается тема передачи этих истребителей Украине. Польский премьер отметил четкую позицию Варшавы, предусматривающую участие в более широкой коалиции.

"Это не касается наших современных истребителей, которых нам пока не хватает", — добавил он.

Моравецкий процитировал мэра Киева Виталия Кличко о том, что во время последнего ракетного обстрела украинские силы ПВО сбили почти 100% российских ракет. Премьер подчеркнул, что это очень хороший результат.

"Но, конечно, это касается Киева и некоторых частей Украины. В свою очередь мы видим, что в районе Львова эти ракеты достигают своей цели. Это значит, что мы должны пытаться сбалансировать преимущество России в воздухе, то есть помочь Украине защититься и в воздухе", – подытожил Моравецкий.

Отметим, Польша уже предоставила 250 постсоветских танков Т-72, а также готовит к поставке очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard.

Напомним, Польша создает коалицию для еще большей военной поддержки Украины.

МИГ-29 для Украины: Словакия готова передать истребители для украинской армии

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