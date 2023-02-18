Польща готова надати Україні Міг-29: Моравецький озвучив умову

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова надати Україні винищувачі Міг-29.

"Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це", - сказав Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції.

Про це повідомляє RMF.

За словами очільника уряду Польщі, нині широко обговорюється тема передачі цих винищувачів Україні. Польській прем'єр відзначив чітку позицію Варшави, яка передбачає участь у ширшій коаліції.

"Це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає", - додав він.

Моравецький процитував мера Києва Віталія Кличка про те, що під час останнього ракетного обстрілу українські сили ППО збили майже 100% російських ракет. Прем'єр наголосив, що це дуже хороший результат.

"Але, звичайно, це стосується Києва та деяких частин України. Своєю чергою ми бачимо, що у районі Львова ці ракети досягають своєї цілі. Це означає, що ми повинні намагатися збалансувати перевагу Росії в повітрі, тобто допомогти Україні захиститися і в повітрі", - підсумував Моравецький.

Зазначимо, Польща вже надала 250 пострадянських танків Т-72, а також готує до постачання чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard.

Нагадаємо, Польща створює коаліцію для ще більшої військової підтримки України.

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