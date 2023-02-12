Польща створює коаліцію для ще більшої військової підтримки України - Моравецький

Польща будує коаліцію для ще більшої військової підтримки України, що дозволить їй не лише захистити себе, а й повернути незаконно захоплені росіянами території.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми допомагаємо Україні, бо від того, яким буде наше майбутнє залежить майбутнє наших східних сусідів; ми робимо більше, ніж інші, тому що нам є що виграти і більше, ніж іншим, що програти", - сказав він.

Останніми днями, за його словами, ЄС дав "потужний сигнал єдності з Україною", але це був лише початок шляху. Моравецький закликав не зупинятися на півдорозі і пояснив, що Україна не переможе Росію без солідарності Заходу, включаючи санкції, фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

Моравецький нагадав, що кілька місяців тому Україна набула статусу кандидата в члени ЄС, що є великим успіхом".

"Україна сьогодні сплачує величезну ціну кров'ю за спробу вирватися з-під черевика Росії. Вступ до ЄС мотивує українців залишатися на цьому шляху, вкрай складному та небезпечному шляху... Підтримувати ентузіазм останніх днів у європейських салонах буде непросто, але найголовніше, що ми зберігаємо європейську єдність та рішучість у підтримці захисників України. Ми розбудили Захід, тепер ми не можемо дати йому знову заснути", - додав Моравецький.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда попередив, що Росія може перемогти Україну, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву для протистояння агресору.

"Якщо найближчими тижнями не відправимо на Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти і ми не знаємо, де він зупиниться", - заявив Дуда.

Як повідомлялося, Польща надіслала Україні масштабну гуманітарну допомогу - передали більше, ніж просили.

Також заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич повідомив, що Варшава може надати Україні бойові літаки F-16 чи МіГ-29. Це можливе лише в межах НАТО чи вужчої коаліції.

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