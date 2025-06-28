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Потери РФ 28 июня: ВСУ отминусовали тысячу оккупантов
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 28 июня составили 101 7720 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 101 7720 (+1000) человек
танков — 10970 (+1)
боевых бронированных машин — 22908 (+12)
артиллерийских систем — 29665 (+35)
РСЗО — 1425
средства ПВО — 1189 (+1)
самолетов — 420 (+4)
вертолетов — 337
БПЛА оперативно-тактического уровня — 42477 (+237)
крылатые ракеты — 3394 (+6)
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 53415 (+131)
специальная техника — 3921
Напомним, ВСУ поразили стратегический объект россиян - нефтебаза «Атлас» в Ростовской области России.