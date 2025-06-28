ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
730
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ 28 июня: ВСУ отминусовали тысячу оккупантов

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 28 июня составили 101 7720 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 101 7720 (+1000) человек

  • танков — 10970 (+1)

  • боевых бронированных машин — 22908 (+12)

  • артиллерийских систем — 29665 (+35)

  • РСЗО — 1425

  • средства ПВО — 1189 (+1)

  • самолетов — 420 (+4)

  • вертолетов — 337

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42477 (+237)

  • крылатые ракеты — 3394 (+6)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53415 (+131)

  • специальная техника — 3921

Напомним, ВСУ поразили стратегический объект россиян - нефтебаза «Атлас» в Ростовской области России.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie