Потери РФ на фронте растут: чего ждать россиянам после инаугурации Путина

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, мобилизационного ресурса в России хватает лишь для того, чтобы восполнить потери, значительно возросшие в последнее время.

Об этом пишет FREEДОМ.

“В начале 2023 года средний показатель мобилизации, не принудительной, составлял около 20-25 тысяч человек в месяц, а с начала 2024 года этот показатель составляет уже около 30 тысяч. На первый взгляд растет, но растут и потери. В настоящее время средний уровень потерь у российских оккупационных войск около 28 тысяч человек в месяц. То есть, что такое месячная мобилизация? Это компенсация потерь. Ну плюс несколько тысяч. В то время как пехотная компонента все больше и больше превалирует практически при всех наступательных действиях, из-за чего повышаются потери”, – оценил ситуацию Коваленко.

Он отметил, что при этом потери увеличиваются гораздо быстрее, чем мобилизация, что заставит Кремль попытаться мобилизовать весь доступный ресурс не только на территории РФ, но и на временно оккупированных украинских территориях. К тому же в русскую армию охотно вербуют граждан других стран – из Непала, Сирии, Ирака и Сомали.

“Вопреки всему, они еще и вынуждены будут проводить общую мобилизацию, которую назовут частичной. После инаугурации Путина, я думаю, этот процесс будет запущен, поскольку человеческого ресурса с нынешним уровнем мобилизации им критически не хватает”, подытожил военный эксперт.

Напомним, оккупант рассказал, почему не стоит ехать в Украину, чтобы заработать. Он отметил, что цена такого "заработка" слишком высока.

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