Втрати РФ на фронті ростуть: на що чекати росіянам після інавгурації Путіна

За словами військово-політичного оглядача групи “Інформаційний опір” Олександра Коваленка, мобілізаційного ресурсу в Росії вистачає лише для того, щоб поповнити втрати, які значно зросли останнім часом.

Про це пише FREEДОМ.

“На початку 2023 року середній показник мобілізації, не примусової, становив десь 20-25 тисяч людей на місяць, а з початку 2024 року цей показник становить уже близько 30 тисяч. На перший погляд, зростає, але зростають і втрати. Нині середній рівень втрат у російських окупаційних військ — близько 28 тисяч людей на місяць. Тобто що таке місячна мобілізація? Це компенсація втрат. Ну, плюс кілька тисяч. У той час як піхотна компонента все більше і більше превалює практично при всіх наступальних діях, через що й зростають втрати”, – оцінив ситуацію Коваленко.

Він зауважив, що при цьому втрати збільшуються набагато швидше, ніж мобілізація, що змусить Кремль спробувати мобілізувати весь доступний ресурс не тільки на території РФ, а й на тимчасово окупованих українських територіях. До того ж у російську армію охоче вербують громадян інших країн – з Непалу, Сирії, Іраку й Сомалі.

“Попри все, вони ще й змушені будуть проводити загальну мобілізацію, яку назвуть частковою. Після інавгурації Путіна, я думаю, цей процес буде запущено, оскільки людського ресурсу із нинішнім рівнем мобілізації їм критично не вистачає”, підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, окупант розповів, чому не варто їхати до України, щоб заробити. Він зауважив, що ціна такого "заробітку" занадто висока.

Читайте також: