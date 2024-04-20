Китайський експерт-міжнародник вважає, що Німеччина через значну залученість до допомоги Україні вповільнила економічне зростання.

У Китаї побутує думка, що Німеччина перетворилася на “цапа відбувайла” через війну в Україні, оскільки німецьке суспільство надто багато чим пожертвувало.

Про це заявив професор Шанхайського університету міжнародних досліджень Гао Цзянь в інтерв’ю німецькому виданню Berliner Zeitung.

За його словами, Німеччина через значну залученість до допомоги Україні позбулася можливості користуватися низькими цінами на енергоносії та вповільнила економічне зростання загалом.

"У Китаї Німеччину сприймають як своєрідного цапа відбувайла для України”, - сказав китайський професор.

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Гао Цзянь вважає, що вирішувати ситуацію повинні “усі, хто причетний до української кризи”, як він називає російську агресію в Україні.

“Німеччина має щось зробити, а не дозволяти собою маніпулювати. Уряд повинен запропонувати щось відчутне, що принесе користь населенню", – цинічно закликає китайський експерт-міжнародник.

Гао Цзянь також висловив думку, що війни в Україні можна було б уникнути, якби Захід два роки тому гарантував Росії, що України не буде вступати в НАТО. При цьому він оминув увагою озвучені Путіним цілі “СВО” - "демілітаризацію" та "денацифікацію" України.

Водночас китайський експерт різко відкинув закиди про те, що Пекін підтримує військові спроможності Кремля.

"Китай має право розвивати і захищати власні національні інтереси. Досі Китай суворо дотримувався своєї обіцянки і ніколи не порушував міжнародних правил під час війни. Тому я вважаю, що критика Китаю необґрунтована та недоречна", – переконує він.

Нагадаємо, недавній візит Олафа Шольца до Пекіна не приніс проривних результатів.

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