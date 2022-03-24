Предоставить Украине танки и самолеты очень сложно – Джонсон

По его словам, Украине могут отправить ракеты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Европы будут продолжать отправлять военную помощь Украине.

Также читайте Путин уже терпит крах в Украине — Джонсон

Об этом Джонсон сказал на пресс-конференции после саммита НАТО, пишет Politico.

Впрочем, премьер-министр Британии заявил, что страны Европы не могут отправить танки и самолеты, которые необходимы Украине. Вместо этого они отправят ракеты.

"С точки зрения логистики – это очень сложно, как с танками, так и с самолетами. Мы прекрасно понимаем, о чем он (ред. – Владимир Зеленский) просит. Оборудование, которое мы считаем наиболее ценным на сегодня, – это ракеты, которые они могут использовать для самозащиты", – сказал Джонсон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании стран "Большой семерки". В своей речи глава страны рассказал об ужасах, которые оказывает оккупант в Украине и подчеркнул, что поддержка оружием очень важна.

Читайте также: