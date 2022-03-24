Надати Україні танки і літаки дуже складно – Джонсон

За його словами, наразі Україні можуть надати ракети.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що країни Європи продовжуватимуть надсилати військову допомогу Україні.

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Про це Джонсон сказав на пресконференції після саміту НАТО, пише Politico.

Втім, прем'єр-міністр Британії заявив, що країни Європи не можуть відправити танки та літаки, які необхідні Україні. Натомість, вони відправлять ракети.

"З погляду логістики - це дуже складно, як з танками, так і з літаками. Ми чудово розуміємо, про що він (ред. – Володимир Зеленський) просить. Обладнання, яке ми вважаємо найбільш цінним на сьогодні, - це ракети, які вони можуть використовувати для самозахисту", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні країн "Великої сімки". У своїй промові очільник країни розповів про жахіття, які чинить окупант в Україні та наголосив, що підтримка зброєю дуже важлива.

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