Прецедент для мира: почему Украина не имеет права отказаться от Крыма

Борис Пинкус заявил, что Крым – это Украина, и страна имеет право создать ядерное оружие без разрешения других / © Associated Press

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Украина не должна соглашаться ни на какие компромиссы относительно своей территории, в частности, Крыма.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил общественно-политический деятель Борис Пинкус.

Он подчеркнул, что любые уступки со стороны Киева только создадут прецедент для других стран, таких как Китай, Индия или Пакистан, что может спровоцировать глобальную дестабилизацию.

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«Крым никогда не должен оставаться с Россией. Ни одной пяди земли, никогда. Это сигнал другим – можно захватывать территории и торговаться», – подчеркнул Пинкус.

Он также прокомментировал якобы предложение от Дональда Трампа по поводу условного возвращения части оккупированных территорий в обмен на отказ от Крыма, назвав это неприемлемым для Украины.

"Это может стать началом Третьей мировой войны", - заявил политик. По его мнению, Украина должна восстановить ядерный потенциал для сдерживания агрессии.

Украина может создать ядерное оружие. Есть мозги, есть технологии, опыт. И не нужно ни у кого спрашивать разрешения», - резюмировал Пинкус.

Напомним, по словам политолога Игоря Рейтеровича, Соединенные Штаты Америки не смогут официально признать Крым российским , даже если такое решение примет президент Дональд Трамп.