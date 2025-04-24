Прецедент для світу: чому Україна не має права відмовитись від Криму

Борис Пінкус заявив, що Крим — це Україна, і країна має право створити ядерну зброю без дозволу інших / © Associated Press

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Україна не повинна погоджуватись на жодні компроміси щодо своєї території, зокрема Криму.

Про це в ефірі КИЇВ24 заявив громадсько-політичний діяч Борис Пінкус.

Він наголосив, що будь-які поступки з боку Києва лише створять прецедент для інших країн, таких як Китай, Індія чи Пакистан, що може спровокувати глобальну дестабілізацію.

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«Крим ніколи не має залишатися з Росією. Ні однієї п’яді землі, ніколи. Це сигнал іншим — можна захоплювати території й торгуватися,» — підкреслив Пінкус.

Він також прокоментував нібито пропозицію від Дональда Трампа щодо умовного повернення частини окупованих територій в обмін на відмову від Криму, назвавши це неприйнятним для України.

«Це може стати початком Третьої світової війни,» — заявив політик. На його думку, Україна має відновити свій ядерний потенціал для стримування агресії.

«Україна може створити ядерну зброю. Є мозки, є технології, є досвід. І не потрібно ні в кого питати дозволу,» — резюмував Пінкус.

Нагадаємо, за словами політолога Ігора Рейтеровича, Сполучені Штати Америки не зможуть офіційно визнати Крим російським, навіть якщо таке рішення ухвалить президент Дональд Трамп.