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- Війна
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Прецедент для світу: чому Україна не має права відмовитись від Криму
Експерт закликає до відновлення ядерного потенціалу.
Україна не повинна погоджуватись на жодні компроміси щодо своєї території, зокрема Криму.
Про це в ефірі КИЇВ24 заявив громадсько-політичний діяч Борис Пінкус.
Він наголосив, що будь-які поступки з боку Києва лише створять прецедент для інших країн, таких як Китай, Індія чи Пакистан, що може спровокувати глобальну дестабілізацію.
«Крим ніколи не має залишатися з Росією. Ні однієї п’яді землі, ніколи. Це сигнал іншим — можна захоплювати території й торгуватися,» — підкреслив Пінкус.
Він також прокоментував нібито пропозицію від Дональда Трампа щодо умовного повернення частини окупованих територій в обмін на відмову від Криму, назвавши це неприйнятним для України.
«Це може стати початком Третьої світової війни,» — заявив політик. На його думку, Україна має відновити свій ядерний потенціал для стримування агресії.
«Україна може створити ядерну зброю. Є мозки, є технології, є досвід. І не потрібно ні в кого питати дозволу,» — резюмував Пінкус.
Нагадаємо, за словами політолога Ігора Рейтеровича, Сполучені Штати Америки не зможуть офіційно визнати Крим російським, навіть якщо таке рішення ухвалить президент Дональд Трамп.