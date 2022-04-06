Президент ПАСЕ впервые прибыл в Украину, чтобы обсудить последствия агрессии России

Президент ПАСЕ впервые прибыл в Украину, чтобы обсудить последствия агрессии России

Встреча прошла во Львове.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс впервые прибыл в Украину, чтобы обсудить последствия агрессии России и лучшие способы поддержки нашей страны.

Об этом 6 апреля сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Предложил ПАСЕ организовать миссию по установлению и сбору фактов преступлений России в Украине для международных судов. Надеюсь на помощь в привлечении агрессора к ответственности", — написал он.

Также Стефанчук рассчитывает на осуществление на постоянной основе оценки ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, добавил он.

Напомним, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что связанные и расстрелянные тела на украинских улицах Бучи "недалеки от геноцида". Убийства под Киевом вызвали глобальный резонанс, международное сообщество введет больше санкций против России.

Фото: Руслан Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук

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