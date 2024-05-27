Продолжаются ожесточенные бои: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений. С начала этих суток произошло 29 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении наши воины сегодня отразили атаку агрессора в направлении Липцев. Украинские подразделения принимают меры по улучшению рубежей обороны, на отдельных участках преуспевают.

За вчерашние сутки враг потерял в этом направлении 191 оккупанта, среди которых 63 человека – это безвозвратные потери. Кроме того, наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, девять БПЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесено поражение также по 24 блиндажам противника.

На Купянском направлении с начала суток противник четырежды пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское атаки отражены. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируется.

За минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 114 человек, из них 42 – безвозвратные. Уничтожена одна зенитная установка, одна МТ-ЛБ и два склада боеприпасов. Повреждена еще одна артсистема противника.

На Северском направлении украинские воины отражали пять штурмовых действий захватчиков. Остановлены три атаки. Продолжаются боевые столкновения в районах Спорного и Выемки. Ситуация напряженная.

На Краматорском направлении противник предпринял неудачную попытку атаковать в районе Клещиевки.

На Покровском направлении Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

За прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 263 человека убитыми и ранеными. Уничтожены танк оккупантов, шесть боевых бронированных машин, два авто и два миномета. Кроме того, поврежден один танк, БТР и три автомобиля.

На Кураховском направлении продолжается четыре боевых столкновения в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковеевки и Константиновки. Ситуация динамична и остается под контролем сил обороны.

На Времивском направлении сегодня идет оборонное сражение недалеко от Старомайорского. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении штурмовых действий противника не происходило. В то же время агрессор оказывает интенсивное огневое влияние на позиции наших войск с целью вытеснения личного состава из переднего края обороны.

На Приднепровском направлении, а именно — на плацдармах на левом берегу реки Днепр — отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потери позиций не допущены.

Потери врага

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления противника, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.

Общие потери российских захватчиков составили около 1150 человек. Также враг потерял девять танков, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну РСЗО, одно средство ПВО, 42 БпЛА оперативно-тактического уровня, 12 ракет, 55 автомобилей и семь единиц специальной техники.

Ранее ТСН.ua писал о наступлении россиян в Харьковской области. Больше об этом читайте в новости.

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