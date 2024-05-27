Тривають запеклі бої: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Від початку цієї доби відбулося 29 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку наші воїни сьогодні відбили атаку агресора в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх.

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 191 окупанта, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. Крім того, наші воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, дев’ять БпЛА та 11 автомобілів і сім одиниць спецтехніки. Завдано ураження також по 24 бліндажах противника.

На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 114 осіб, з них 42 – безповоротні. Знищено одну зенітну установку, одну МТ-ЛБ та два склади боєприпасів. Пошкоджено ще одну артсистему противника.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмових дій загарбників. Зупинено три атаки. Тривають бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена.

На Краматорському напрямку противник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 263 особи убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, шість бойових броньованих машин, два авто та два міномети. Крім того, пошкоджено один танк, БТР та три автомобілі.

На Курахівському напрямку триває чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку сьогодні триває оборонний бій неподалік Старомайорського. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку штурмових дій противника не відбувалося. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції наших військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони.

На Придніпровському напрямку, а саме – на плацдармах на лівому березі річки Дніпро - відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

Втрати ворога

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили пункт управління противника, 17 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.

Загальні втрати російських загарбників склали близько 1150 осіб. Також ворог втратив дев’ять танків, 15 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 12 ракет, 55 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.

Раніше ТСН.ua писав про наступ росіян на Харківщині. Більше про це читайте у новині.

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