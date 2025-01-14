Прорвал ли враг границу на Сумщине: в ОВА сообщили о ситуации

В Сумской области прорыва врагом государственной границы не произошло.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация со ссылкой на данные Сил безопасности и обороны,

"Информация, которая распространяется по Сети о прорыве российскими войсками государственной границы возле населенных пунктов Журавка и Проходы не подтверждается. Сейчас ситуация на границе остается сложной, но стабильной. Силы безопасности и обороны держат границу и готовы дать отпор врагу", — говорится в сообщении.

В январе по-прежнему фиксируются некоторые попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп зайти на территорию Сумской области, однако все эти ДРГ уничтожаются нашими защитниками и защитницами.

В ОВА призвали придерживаться информационной гигиены, проверять информацию, распространяемую разными источниками и доверять официальным источникам.

Напомним, на днях СМИ писали о наступлении РФ с бронетехникой в Сумскую область. В ОВА заверили, что прорыва границы и наступления войск РФ не последовало. Речь идет только об отдельных ДРГ, которые были уничтожены.

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