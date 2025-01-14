"Борнмут" с Забарным на последних минутах упустил победу над "Челси" в АПЛ

Украинский защитник провел на поле весь матч.

"Борнмут" на выезде сыграл вничью против "Челси" в поединке 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 2:2 .

Хозяева открыли счет на 13-й минуте, когда Коул Палмер забил после передачи Николаса Джексона.

На старте второго тайма "вишни" отыгрались – на 50-й минуте пенальти реализовал Джастин Клюйверт.

На 68-й минуте подопечные Андони Ираолы вышли вперед благодаря голу Антуана Семенио. Однако победным он не стал – на 90+5-й минуте лондонцев от поражения спас Рис Джеймс.

Украинский защитник "вишен" Илья Забарный провел на поле весь матч. Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.

Обзор матча "Челси" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поединка "Борнмут" (34 очка) занимает седьмое место в АПЛ. Челси (37 баллов) идет на четвертой позиции.

В следующем туре "вишни" 18 января на выезде встретятся с "Ньюкаслом", а команда Энцо Марески 20 января примет "Вулверхэмптон".

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