Чи прорвав ворог кордон на Сумщині: в ОВА повідомили про ситуацію

Що відбувається поблизу населених пунктів Журавка та Проходи.

На Сумщині прориву ворогом державного кордону не відбулося.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація із посиланням на дані Сил безпеки та оборони,

"Інформація, яка шириться Мережею щодо прориву російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка та Проходи не підтверджується. Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.

Протягом січня, як і раніше фіксуються деякі спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію Сумської області, проте всі ці ДРГ знищуються нашими захисниками і захисницями.

В ОВА закликали дотримуватись інформаційної гігієни, перевіряти інформацію, що поширюється різними джерелами та довіряти офіційним джерелам.

Нагадаємо, днями ЗМІ писали про наступ РФ з бронетехнікою на Сумщину. В ОВА запевнили, що прориву кордону і наступу військ РФ не було. Йдеться лише про окремі ДРГ, які було знищено.

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