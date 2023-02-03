"Пьяные вечеринки" в Киеве: повестку получил также адвокат

Двум молодым людям, которые проходят по делу о "пьяных" вечеринках в Киеве, вручили подозрения

Прошедшим в Киеве организаторам "пяных вечеринок" вручили повестки. Ее получил также адвокат Артем Захаров, присутствовавший во время обыска.

Об этом пишет "Общественное".

Захаров рассказал, что повестку получил в качестве адвоката в уголовном производстве, который участвовал в следственных действиях. Он добавил, что в дальнейшем защитой задержанных будут заниматься другие.

"Я уже не адвокат этих ребят. Я выезжал исключительно на одно процессуальное действие, а именно на обыск. Поэтому у меня нет полномочий комментировать это дело в дальнейшем", — сказал Захаров.

В телеграмм-каналах появились фотографии ребят с повестками, на которых был изображен и адвокат.

"Я был в информационном пространстве назван как участник "пьяных вечеринок", один из насильников. Некоторые новостные ресурсы уже такую информацию опровергли или удалили вместе фотографией. Если нужно, то буду защищать свои права", — отметил адвокат.

"Пьяные вечеринки"

В среду, 1 февраля, полиция пришла с обысками к подозреваемым в организации так называемых пьяных вечеринок, на которых якобы добивались девушек. Информация о ребятах, которые устраивали в Киеве "вечеринки", на которых издевались над девушками в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, получила широкую огласку в Сети накануне.

Впоследствии стало известно, что двум молодым людям, которые проходят по делу о "пьяных" вечеринках в Киеве, вручили подозрения, еще шестерым — выдали повестки в военкомат.

Организаторов пьяных вечеринок в Киеве задержали и поместили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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