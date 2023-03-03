Пытки в Украине были не случайностью, а частью тщательно продуманного плана России — СNN

На захваченных украинских территориях оккупанты создали сеть из не менее 20 застенков. В частности, в Херсоне. Украинские и международные юристы утверждают, что такая сеть для тортутов – часть продуманной российской стратегии по уничтожению украинской идентичности.

Об этом пишет CNN со ссылкой на руководителя "Мобильной группы правосудия" Уэйна Джордаша, возглавляющего коллектив международных следователей.

"Эти места несвободы связаны между собой, они ведут себя похоже, если не идентично", — подчеркнул он.

Следователи обнаружили, что россияне в нескольких оккупированных районах действовали по очень конкретному плану, который имел четкие закономерности. Они указывают на общий план оккупации Украины Москвой. По словам Джордаша, оккупанты предусматривают три этапа уничтожения украинского сопротивления.

"Первый этап состоит в том, чтобы задержать а, во многих случаях, убить категорию людей, которых называют "лидерами". То есть тех, кто мог бы физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы сопротивляться средствами культуры", — говорит он.

На втором этапе начинался процесс фильтрации. Тогда население, остающееся за пределами застенков, подлежит постоянному мониторингу и фильтрации. То есть — чтобы все, кого подозревают в связях с "лидерами" или в организации любого сопротивления, также были идентифицированы и депортированы в Россию или содержались в застенках, где подвергались пыткам.

Такие методы россияне применяли не только в Херсоне, а также в Буче и Бородянке на Киевщине. Впрочем, говорит Джордаш, что продолжающаяся оккупация Херсона позволила российским войскам зайти еще дальше.

"Третий этап – это уничтожение идентичности. Это может включать изъятие украинской учебной программы из школ и конфискацию предметов, которые считаются проукраинскими, таких как флаги или футболки с национальными цветами. По сути, население изолировано, чтобы уничтожить все следы украинской идентичности", — пояснил он.

CNN пишет, что украинские и международные следователи также заявили, что выявили финансовые связи между застенками и агрессорской Россией.

"Эти центры пыток имеют финансовые связи с российским государством. Финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует застенки. Поэтому мы имеем очень четкие схемы и очень четкие связи", — сказал Джордаш, ссылаясь на документы.

Авторы CNN отмечают, что не смогли провести независимую проверку документов, на которые ссылается расследование следователей. Между тем Джордаш объясняет, что это лишь предварительные результаты расследования – больше доказательств российских военных преступлений до сих пор выявляют.

"Для меня Херсон интересен тем, что вы действительно видите микромир общего преступного плана, который произошел бы с Украиной, если бы России удалось добиться успеха в оккупации огромных территорий Украины", — отметил он.

По его мнению, более масштабная российская оккупация привела бы к беспрецедентному количеству задержаний, пыток и убийств.

Напомним, россияне превращают захваченные территории Луганщины в настоящий концлагерь. Они обустраивают застенки и строят новые тюрьмы. Там оккупанты содержат людей, подозреваемых в содействии ВСУ.

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