Ракетный удар по центру Краматорска: в больнице умерла писательница Виктория Амелина

В день трагедии Виктория Амелина вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей ужинала в ресторане Ria Lounge в центре Краматорска.

В Днепре в Больнице Мечникова скончалась украинская писательница Виктория Амелина, тяжело раненная после ракетного удара россиян по ресторану в центре Краматорска 27 июня.

Об этом информирует официальный сайт украинского ПЭН.

"С огромной болью сообщаем, что 1 июля в Больнице Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной. Ее жизнь оборвалась из-за ранения, несовместимого с жизнью, из-за ракетного удара российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня 2023", - говорится в сообщении.

Виктория Амелина – украинская писательница и общественный деятель, лауреат литературной премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. Она основала Нью-Йоркский литературный фестиваль в Донецкой области. На Франкфуртской книжной ярмарке читала рассказ Олега Сенцова в переводе на английский и участвовала в многочисленных акциях в поддержку его увольнения.

Летом 2022 года Виктория присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Вместе с командой она документировала военные преступления на деоккупированных территориях Востока, Юга и Севера.

В день трагедии Виктория Амелина вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей ужинала в ресторане Ria Lounge в центре Краматорска. Российские оккупанты нанесли ракетный удар именно по этому зданию.

Напомним, захватчики нанесли террористический ракетный удар 27 июня по Краматорску. Одна ракета попала в пиццерию в центре города, вторая – по поселку Беленькое. Сейчас известно о 13 погибших и более 60 раненых вследствие ракетной атаки.