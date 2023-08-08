Ракетный удар по Покровску: в Совете Европы осудили атаку РФ

Число раненых возросло до 88 человек.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетный удар России по украинскому Покровску 7 августа.

Об этом она написала в Twitter.

"Я самым решительным образом осуждаю российскую атаку на гостиницу и квартиры в Покровске. Эти преступления не должны остаться безнаказанными".

Напомним, армия РФ в понедельник вечером, 7 августа, нанесла ракетный удар по центру Покровска.

Число раненых возросло до 88 человек. Количество жертв пока не изменилось – 7 человек.

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