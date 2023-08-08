В Крыму раздаются громкие взрывы

В Крыму снова неспокойно.

В Джанкое, Крым, днем 8 августа прогремели взрывы, люди также рассказали о "прилете" в нескольких населенных пунктах.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

"В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о прилете в Октябрском", — говорится в сообщении.

Местные гауляйтеры заявили о якобы уничтожении боеприпасов.

"Звуки взрывов в Октябрском – утилизация боеприпасов. Ситуация под контролем специальных служб", — рассказал так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Напомним, оккупанты заявили об "отводе" войск в Каховке, в Минобороны предупреждают о провокации.

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