У Криму лунають гучні вибухи

У Криму знову неспокійно.
У Джанкої, Крим, вдень 8 серпня пролунали вибухи, люди також розповіли про "приліт" у кількох населених пунктах.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
"У Джанкої було чути гучний вибух, також повідомляють про приліт в Жовтневому", - йдеться у повідомленні.
Місцеві гауляйтери заявили про нібито знищення боєприпасів.
"Звуки вибухів у Жовтневому – утилізація боєприпасів. Ситуація під контролем спеціальних служб", - розповів так званий "радник голови Криму" Олег Крючков.
Нагадаємо, окупанти заявили про "відведення" військ у Каховці, у Міноборони попереджають про провокацію.
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