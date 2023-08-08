У Криму лунають гучні вибухи

У Криму знову неспокійно.

У Джанкої, Крим, вдень 8 серпня пролунали вибухи, люди також розповіли про "приліт" у кількох населених пунктах.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

"У Джанкої було чути гучний вибух, також повідомляють про приліт в Жовтневому", - йдеться у повідомленні.

Місцеві гауляйтери заявили про нібито знищення боєприпасів.

"Звуки вибухів у Жовтневому – утилізація боєприпасів. Ситуація під контролем спеціальних служб", - розповів так званий "радник голови Криму" Олег Крючков.

Нагадаємо, окупанти заявили про "відведення" військ у Каховці, у Міноборони попереджають про провокацію.

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