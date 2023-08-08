Разведка РФ пыталась похитить данные о системе планирования операций ВСУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данными Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители помешали спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации о действиях ВСУ, локациях и перемещении Сил обороны, их технического обеспечения и т.п.

Кибероперация проводилась во взаимодействии с Вооруженными силами Украины. Ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.

"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются сломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

СБУ установила, что для распространения вирусов в системе РФ делала ставку на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем они планировали использовать существующие на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.

Напомним, украинские хакеры взломали сайт с данными о владельцах недвижимости в Москве и оставили "предупреждение" (фото).

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