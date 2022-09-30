Резников анонсировал хорошие новости после разговора с главой Пентагона

Резников обсудил с главой Пентагона ситуацию на передовой и "Рамштайн-6".

Министр обороны Украины Алексей Резников во время телефонного разговора со своим американским коллегой Ллойдом Остином обсудил предстоящее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн-6", которое запланировано на 12 октября.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Провел телефонный разговор с главой Пентагона. Обсудили обновленное положение дел по передовой, "Рамштайн-6", и пути усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены вскоре", – написал Резников.

Он также добавил: министр обороны Ллойд Остин подтвердил, что США не признают псевдореферендумы на временно захваченных территориях Украины.

"Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации своей земли", – подчеркнул Резников.

Напомним, США и западные партнеры Украины будут продолжать предоставлять современное вооружение ВСУ. Следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится уже 12 октября в Брюсселе.

8 сентября глава Пентагона Ллойд Остин снова собирал партнеров и союзников на военной базе Рамштайн, где советовались, в чем нуждается Украина, и пообещали долгосрочную поддержку.

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